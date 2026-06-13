‘बढ़ती उम्र शर्म की नहीं, सेलिब्रेट करने की चीज है’, मनीषा कोइराला का उम्र बढ़ने पर बेबाक मैसेज वायरल

इस वायरल पोस्ट में आप देख सकते है कि इलेपर्ड-प्रिंट मोनोकिनी में क्रिस्टल-ब्लू पानी के सामने खड़ी मनीषा की ये तस्वीर जितनी खूबसूरत है उतनी ही प्रेरणादायक उनका कैप्शन भी है। बता दें, इस बिच वाली फोटो को पोस्ट कर उन्होंने लिखा, "आपका साइज चाहे जो हो, उम्र चाहे जो हो, जिंदगी के किसी भी पड़ाव पर हों, आप ट्रिप पर जाएं, बीच पर टहलें, स्विमसूट पहनें, फोटो लें। अपनी त्वचा पर धूप और पैरों तले रेत को महसूस करें। डर और दूसरों के जजमेंट को खुद को छोटा मत बनाने दें। आप जैसी हैं वैसी ही जिंदगी को पूरी तरह जीने की हकदार हैं, तो सेलिब्रेट करें।"