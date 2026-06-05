CM विजय का बड़ा फैसला! CBFC विवाद के बीच ‘जन नायकन’ के मेकर्स को दिया बड़ा निर्देश

CM Vijay 'Jana Nayagan' makers to refund money amid CBFC: तमिल सिनेमा के सुपरस्टार विजय अभिनीत फिल्म 'जन नायकन' इन दिनों गहरे संकट में फंसी हुई है। जो फिल्म इस साल जनवरी में पोंगल के शुभ अवसर पर थिएटरों में दस्तक देने वाली थी, वो छह महीने बीत जाने के बाद भी CBFC के दफ्तर में ही अटकी हुई है। सर्टिफिकेट मिलने की कोई तय तारीख नहीं, रिलीज का कोई भरोसा नहीं और इस बीच निर्माताओं पर आर्थिक दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है।