हाई कोर्ट ने ओसामा शहाब की गिरफ्तारी पर लगाई रोक, अरेस्ट करने पहुंची पुलिस खाली हाथ लौटी

सीवान के महादेवा पुलिस स्टेशन में ओसामा शहाब के खिलाफ एक मामला दर्ज किया गया है, जिसमें उन पर एक डॉक्टर दंपति की जमीन पर जबरदस्ती कब्जा करने और उन्हें जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया गया है। पीड़ित डॉक्टर दंपति द्वारा दर्ज कराई गई FIR के आधार पर, सीवान कोर्ट ने ओसामा के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। इसी वारंट पर कार्रवाई करते हुए, पुलिस ने पहले सीवान में उनके पुश्तैनी घर पर छापा मारा था और बुधवार को उन्हें गिरफ्तार करने के विशेष इरादे से पटना पहुंची थी।