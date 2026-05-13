बिहार: सीएम सम्राट ने महिलाओं को दिया बड़ा तोहफा, इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर मिलेगी एक लाख की छूट

परिवहन सचिव राज कुमार ने बिहार कैबिनेट की बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि नई नीति के तहत महिलाओं को इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर विशेष अनुदान दिया जाएगा।उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक चार पहिया वाहन खरीदने पर महिलाओं को प्रति वाहन 1 लाख रुपये की सरकारी सब्सिडी प्रदान की जाएगी। वहीं, इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन खरीदने पर 12 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। यह लाभ वर्ष 2026-27 के लिए लागू रहेगा।परिवहन सचिव ने आगे कहा कि सरकार का यह निर्णय महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।