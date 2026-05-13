बिहार में अब हफ्ते में एक दिन नो व्हीकल डे, ईंधन बचाने के लिए सीएम सम्राट चौधरी की अपील; मंत्रियों ने शुरू की कार पूलिंग

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राज्य के नागरिकों और सरकारी कर्मचारियों के लिए नए दिशा-निर्देश साझा किए हैं। उन्होंने आग्रह किया है कि हफ्ते में कम से कम एक दिन को नो व्हीकल डे के रूप में मनाया जाए, जिस दिन लोग निजी वाहनों का इस्तेमाल करने से बचें और इसके बजाय पैदल चलने या साइकिल चलाने को प्राथमिकता दें। इसके अलावा, उन्होंने सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में वर्क फ्रॉम होम की संस्कृति को बढ़ावा देने की सलाह दी है, ताकि सड़कों पर वाहनों की भीड़ कम हो सके और ईंधन बचाने में मदद मिल सके।