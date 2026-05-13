नाबालिग ने उठाया पेड़ से गिरा नींबू, तो बागान मालिक ने खो दिया आपा; पीट-पीटकर ले ली जान

यह घटना मंगलवार को हुई, जब 12 साल का शुभम अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। चश्मदीदों के मुताबिक, उस समय तेज हवा चल रही थी, जिसकी वजह से पेड़ से एक नींबू टूटकर जमीन पर गिर गया। शुभम दौड़कर गया और उसने वह गिरा हुआ नींबू उठा लिया। इस बात से आग-बबूला होकर बागान के मालिक गोरख मियां ने बिना कुछ सोचे-समझे लाठी से बच्चे के सिर पर हमला कर दिया। वार इतना जबरदस्त था कि शुभम वहीं जमीन पर गिर पड़ा और उसके सिर से खून बहने लगा। उसके परिवार वाले उसे आनन-फानन में बिहार शरीफ अस्पताल ले जाने लगे, लेकिन रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया।