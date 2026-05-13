Prateek Yadav Death: प्रतीक यादव की मौत से गम में डूबा परिवार, सोशल मीडिया पर अखिलेश को क्यों कोस रहे लोग?

प्रतीक यादव के निधन के बाद अखिलेश द्वारा मीडिया में दिए गए बयान पर भी लोगों ने सवाल उठाए हैं। एक 'X' यूजर ने सपा अध्यक्ष का बयान पोस्ट करते हुए लिखा- अखिलेश, सेफ प्ले कर रहे हैं। उन्होंने सब कुछ परिवार और कानून पर छोड़ दिया है। दूसरे यूजर ने लिखा- इस घटना में कहीं करीबियों का हाथ तो नहीं है? अखिलेश यादव के 'X' पोस्ट और मीडिया में दिए गए बयान पर कुछ यूजर्स ने कहा- नजदीकी रिश्ते के बावजूद सपा अध्यक्ष की पोस्ट में भावनात्मक जुड़ाव कम दिखाई दिया।