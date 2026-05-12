‘कोई जाहिल है तो हम उसे नहीं सिखा सकते’, रेसलर विनेश फोगाट पर क्यों भड़क गए सांसद?

चैंपियनशिप में हिस्सा लेने से रोके जाने पर रेसलर विनेश फोगाट ने भारतीय कुश्ती संघ और पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर गंभीर आरोप लगाए हैं। विनेश ने कहा कि ये लोग नहीं चाहते कि मैं फिर से मैट पर उतरकर कुश्ती लड़ूं। मेरा करियर खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है।

फोगाट ने तर्क दिया कि जब उन्हें जवाब देने के लिए 14 दिन का समय मिला है तो उससे पहले उन्हें दोषी मानकर खेलने से रोकना गलत है। विनेश का कहना है कि प्रदर्शन के आधार पर उनका चयन हो, लेकिन उनके खिलाफ साजिशें रची जा रही हैं।