मुख्तार अंसारी की पत्नी को खोजने तैय्यब पालकी के घर क्यों पहुंची पुलिस? जानिए दोनों परिवारों के बीच संबंध

मऊ नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष तैय्यब पालकी (Tayyab Palki) चर्चा में हैं। हाल ही में गाजीपुर और मऊ पुलिस (Ghazipur and Mau Police) की संयुक्त टीम ने मुख्तार अंसारी की फरार पत्नी आफ्शा की गिरफ्तारी के लिए तैय्यब पालकी के घर छापेमारी की थी। पुलिस ने मिर्जाहादीपुरा स्थित पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष के आवास पर पहुंचकर करीब 1 घंटे तक सघन तलाशी ली और पूछताछ की थी।