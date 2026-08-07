मुख्तार अंसारी मुख्तार अहमद अंसारी का पोता है, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रारंभिक अध्यक्ष हैं। मुख्तार अंसारी एक भारतीय माफिया-डॉन उत्तर प्रदेश के राजनेता बने हैं। मुख्‍तार अंसारी लगातार चार बार मऊ निर्वाचन क्षेत्र से MLA रहे हैं। कई मामलों को लेकर वे 2005 से जेल में बंद हैं। उनका संबंध पोलि‍टि‍कल फैमि‍ली से है। यूपी के कई माफि‍या डॉन से उनकी दुश्‍मनी है। <strong>राजनीतिक जीवन</strong> 1990 के दशक के शुरुआती दिनों में, मुख्तार अंसारी अपने आपराधिक गतिविधियों के लिए विशेष रूप से जाने जाते थे। 1995 के आसपास उन्होंने राजनीति में प्रवेश किया और 1996 में एक विधायक बन गए।बीएसपी के 2010 में उन्हें आपराधिक गतिविधियों के लिए निष्कासित करने के बाद, उन्होंने अपने भाइयों के साथ अपनी पार्टी क्वैमी एकता दल का गठन किया।वह उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2012 में माऊ सीट से जीते और उसके बाद उन्होंने 2017 में बसपा के साथ क्वैमी एकता दल को विलय कर दिया, और बसपा उम्मीदवार के रूप में राज्य के चुनाव जीते। <strong>संपत्‍ति‍</strong> - उनकी पत्नी आफशा के नाम 12 करोड़ 34 लाख 30 हजार 78 रुपए की चल संपत्‍ति‍ है। - सोना, चांदी और डायमंड के करीब 50 लाख रुपए के जेवर हैं। - पत्नी के पास 10 करोड़ 59 लाख 850 रुपए की भूमि‍ और भवन है।- दो पजेरो, एक मर्सिडीज और एक स्कोडा गाड़ी है। ये लॉन पर लि‍ए गए हैं। - इनके नाम रिवाल्वर है। - इनके पास विभिन्न बैंकों से 8 करोड़ 1 लाख 74 हजार 200 रुपए का कर्ज है।- उनके दो बेटे हैं।- बच्चों के नाम से 3 करोड़ 69 लाख 29 हजार 298 रुपए की संपत्ति है। - बेटे अब्बास के पास 02 करोड़ 20 लाख और उमर के पास 01 करोड़ 45 लाख रुपय की भूमि है। - बेटे अब्बास के पास बंदूक स्पोर्टिंग शूटिंग है।- मुख्‍तार अंसारी का बड़ा बेटा करीब 22 साल का है। - वह इंटरनेशनल लेवल का शूटर है। - उसने कई शूटिंग कम्‍पटीशन में इनाम जीता है।

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