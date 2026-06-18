FIFA: रोमांचक मुकाबले में इंग्लैंड ने क्रोएशिया को हराया, 4-2 से मिली जीत

दूसरे हाफ की शुरुआत इंग्लैंड के लिए शानदार रही। 47वें मिनट में जूड बेलिंघम ने बेहतरीन गोल कर टीम को फिर से 3-2 की बढ़त दिला दी। इस गोल के बाद इंग्लैंड ने खेल की रफ्तार और बढ़ा दी, जबकि क्रोएशिया बराबरी के मौके तलाशता रहा। क्रोएशिया ने आखिरी समय तक कोशिश जारी रखी, लेकिन इंग्लैंड की डिफेंस ने उन्हें ज्यादा मौके नहीं दिए। फिर 85वें मिनट में मार्कस रैशफोर्ड ने गोल कर मुकाबला पूरी तरह इंग्लैंड की तरफ झुका दिया और स्कोर 4-2 कर दिया। इसके बाद क्रोएशिया के पास वापसी का कोई मौका नहीं बचा। इंग्लैंड ने आसानी से मैच खत्म किया और महत्वपूर्ण तीन अंक अपने नाम किए।