IND-W vs NED-W: भारत ने नीदरलैंड को 95 रनों से हराया, शेफाली वर्मा का शानदार ऑलराउंड प्रदर्शन



210 रन के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी नीदरलैंड की टीम शुरुआत में कुछ हद तक संघर्ष करती नजर आई। हीथर सीगर्स और फीबे मोल्केनबोअर ने पहले विकेट के लिए 34 रन जोड़े, लेकिन इसके बाद भारतीय गेंदबाजों ने मैच पर पूरी तरह पकड़ बना ली। हीथर ने 21 रन बनाए, जबकि कप्तान बैबेट डी लीडे ने 28 रन की उपयोगी पारी खेली। हालांकि दूसरी ओर लगातार विकेट गिरते रहे, जिससे टीम कभी भी लक्ष्य के करीब पहुंचती नहीं दिखी। 96 रन के स्कोर पर कप्तान बैबेट के आउट होते ही नीदरलैंड की उम्मीदें लगभग खत्म हो गईं। इसके बाद बल्लेबाजी क्रम बिखर गया और पूरी टीम 17.3 ओवर में 114 रन पर सिमट गई।