Ishan Kishan Century: ईशान किशन ने जड़ा वनडे करियर का दूसरा शतक, अफगानिस्तान के खिलाफ तीसरी सबसे तेज सेंचुरी

ईशान ने आतिशी बल्लेबाजी करते हुए मात्र 71 गेंद पर शतक पूरा कर लिया। यह उनके वनडे करियर का दूसरा शतक है। इससे पहले उन्होंने दिसंबर 2022 में बांग्लादेश के खिलाफ दोहरा शतक जड़ा था। ईशान ने इस मैच में 79 गेंद पर 14 चौके और सात छक्के की मदद से 125 रनों की पारी खेली। ईशान और गिल के बीच तीसरे विकेट के लिए 224 रनों की साझेदारी हुई।