IND A vs AFG A: वैभव सूर्यवंशी को अफगानिस्तान A के खिलाफ मिले 4 जीवनदान, फिर भी 38 रन बनाकर लौट गए पवेलियन

सीरीज के पिछले तीन मुकाबलों में भी उनका प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा था। श्रीलंका ए के खिलाफ पहले मैच में उन्होंने 14 रन बनाए थे, जबकि अफगानिस्तान ए के खिलाफ दूसरे मुकाबले में 44 रनों की पारी खेली थी, लेकिन अर्धशतक से चूक गए थे। इसके बाद श्रीलंका ए के खिलाफ तीसरे मुकाबले में वह सिर्फ 21 रन ही बना पाए। आज अफगानिस्तान ए के खिलाफ उन्होंने 28 गेंदों में 4 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 38 रन बनाए।