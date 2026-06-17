Vaibhav Suryavanshi: वैभव सूर्यवंशी का पकड़ा गया कैच, लेकिन थर्ड अंपायर ने बदला फैसला, अफगान खिलाड़ी हुए हैरान

थर्ड अंपायर ने कहा, "गेंद का कुछ हिस्सा जमीन को छू रहा है, मैंने अपना फ़ैसला ले लिया है।" जिसके बाद वैभव के क्रीज़ पर बने रहने के लिए हरी बत्ती जल गई। इस फैसले के बाद अफगानिस्तान ए के खिलाड़ी हैरान रह गए। हालांकि वीडियो में साफ देखा गया कि जब फील्डर ने गेंद पकड़ी थी, और डाइव लगाते समय कैच पकड़ी थी, तब गेंद उसके बाएं हाथ से फिसल रही थी। एक एंगल में ये भी लगा कि गेंद फिसलने के बावजूद उनके हथेली के ऊपर थी। हालांकि वैभव को 'बेनिफिट ऑफ डाउट' की वजह से नॉट आउट करार दिया गया।