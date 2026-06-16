Vaibhav Suryavanshi: क्या वैभव सूर्यवंशी पर लगेगा 5 साल का बैन? श्रीलंकाई खिलाड़ियों से झड़प के बाद लग रहे कयास

India A vs Sri Lanka A: सोमवार को दांबुला में खेले गए ट्राई नेशन ए सीरीज के चौथे मुकाबले में श्रीलंका-ए ने भारत-ए को हराकर लगातार दूसरी जीत दर्ज कर ली। टीम इंडिया की यह लगातार दूसरी हार रही। इस मुकाबले में स्कोर टाई होने के बाद मेजबान टीम ने सुपर ओवर में जीत हासिल की। वैभव सूर्यवंशी और सूर्यांश शेडगे 18 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए सफल नहीं हो सके। हार के बाद सूर्यवंशी की श्रीलंकाई खिलाड़ियों के साथ बहस हो गई, जिसके बाद सोशल मीडिया पर उनकी काफी आलोचना हो रही है और सजा को लेकर भी कयास लगाए जा रहे हैं।