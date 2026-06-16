Vaibhav Suryavanshi Fight: वैभव सूर्यवंशी ने क्यों खोया आपा? श्रीलंका A के खिलाड़ियों से मैदान पर हुई लड़ाई की जानें पूरी कहानी

सोमवार को दांबुला के रनगिरी इंटरनेशनल स्टेडियम में भारत ए को सुपर ओवर में हार झेलनी पड़ी। इस हार के बाद वैभव सूर्यवंशी श्रीलंकाई खिलाड़ियों से भिड़ गए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस पूरे झगड़े की शुरुआत तब हुई, जब भारतीय टीम सुपर ओवर में 18 रन के लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाई। हार के बाद सूर्यांश शेडगे और वैभव सूर्यवंशी पवेलियन लौट रहे थे। इसी दौरान श्रीलंकाई खिलाड़ी जश्न मना रहे थे और उन्होंने वैभव सूर्यवंशी को कुछ ऐसा कहा, जिससे वह भड़क गए। मामला इतना बढ़ गया कि सूर्यवंशी श्रीलंकाई खिलाड़ी को धक्का देने और हाथापाई पर उतर आए, लेकिन श्रीलंका के सीनियर खिलाड़ी ने बीच-बचाव कर मामला वहीं शांत करा दिया।