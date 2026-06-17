IND vs AFG: ईशान किशान ने वनडे क्रिकेट में पूरे किए 1 हज़ार रन, ऐसा करने वाले चौथे सबसे तेज बल्लेबाज

पाकिस्तान के बल्लेबाज फखर ज़मान के नाम वनडे क्रिकेट में सबसे तेज हजार रन बनाने का रिकॉर्ड दर्ज है। फखर ने महज 18 पारियों में 1000 रन पूरे कर लिए थे। फखर ने जून 2017 में वनडे डेब्यू किया था जुलाई 2018 में यह रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया था। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर भी पाकिस्तानी बल्लेबाज ही हैं। इमाम उल हक ने 19 पारियों में 1000 वनडे रन पूरे किए थे। उन्होंने अक्टूबर 2017 में डेब्यू किया था और जनवरी 2019 में एक हजार का आंकड़ा छुआ था।