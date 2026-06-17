IND vs AFG 2nd ODI: प्रिंस यादव को मिला डेब्यू कैप, टॉस हारने के बाद टीम इंडिया पहले करेगी बल्लेबाज, देखें प्लेइंग 11

India vs Afghanistan 2nd ODI Update: भारत और अफगानिस्तान के बीच खेली जा रही तीन मैचों की वनडे सीरीज के दूसरे मुकाबले में शुभमन गिल टॉस हार गए हैं और अब भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी करेगी। पहले मुकाबले में भारतीय टीम ने जीत हासिल कर सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली थी। इस मुकाबले से पहले प्रिंस यादव को डेब्यू कैप सौंपी गई। टॉस के बाद शुभमन गिल ने कहा कि अगर वह टॉस जीतते तो पहले गेंदबाजी ही करते। इस मुकाबले में भारत ने तीन बदलाव किए हैं। प्रिंस यादव डेब्यू कर रहे हैं, जबकि कुलदीप यादव और यशस्वी जायसवाल की टीम में वापसी हुई है।