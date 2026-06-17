IND-W vs NED-W: भारत ने नीदरलैंड को दिया 210 रनों का विशाल लक्ष्य, शेफाली वर्मा और स्मृति मंधाना ने जड़े अर्धशतक

इसके बाद मंधाना ने जेमिमा रोड्रिगेज के साथ मोर्चा संभाला। दोनों खिलाड़ियों ने दूसरे विकेट के लिए 26 गेंदों में 47 रन जुटाए। भारत को 16वें ओवर की अंतिम गेंद पर स्मृति मंधाना के रूप में दूसरा झटका लगा। मंधाना 47 गेंदों में 1 छक्के और 11 चौकों के साथ 74 रन बनाकर आउट हुईं। अगली गेंद पर टीम ने रोड्रिगेज का विकेट भी गंवा दिया। इस खिलाड़ी ने 13 गेंदों में 2 चौकों के साथ 19 रन का योगदान टीम के खाते में दिया। 17.1 ओवर में भारत को यास्तिका भाटिया (3) के रूप में चौथा झटका लगा।