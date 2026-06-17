BAN vs AUS 1st T20: एडम जांपा- जोएल डेविस की शानदार गेंदबाजी, ऑस्ट्रेलिया ने बांग्लादेश को 4 विकेट से हराया

इसके जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने 18.2 ओवरों में मुकाबला अपने नाम कर लिया। ऑस्ट्रेलियाई टीम को 13 के स्कोर पर जोश इंगलिस (5) के रूप में पहला झटका लगा। इसके बाद कप्तान मिचेल मार्श (13) ने कूपर कोनोली के साथ दूसरे विकेट के लिए 25 रन जुटाए। ऑस्ट्रेलिया ने 4.5 ओवरों में 38 के स्कोर तक अपने 2 विकेट गंवा दिए थे। यहां से कोनोली ने टिम डेविड के साथ तीसरे विकेट के लिए 28 गेंदों में 40 रन जोड़कर टीम को संभाला।