FIFA: पुर्तगाल और डीआर कॉन्गो के बीच खेला गया मैच ड्रा, 1-1 की बराबरी पर हुआ समाप्त

Portugal Vs DR Congo(Photo-X/@FIFAcom)
Portugal Vs DR Congo: फीफा विश्व कप 2026 में पुर्तगाल और डीआर कॉन्गो के बीच खेला गया मुकाबला दर्शकों के लिए पूरी तरह मनोरंजन से भरपूर रहा। दोनों टीमों ने जीत हासिल करने के लिए पूरा जोर लगाया, लेकिन अंत में कोई भी टीम बढ़त कायम नहीं रख सकी और मैच 1-1 की बराबरी पर समाप्त हुआ। ह्यूस्टन में खेले गए इस मुकाबले में जहां पुर्तगाल ने शानदार शुरुआत की, वहीं डीआर कॉन्गो ने मुश्किल परिस्थितियों में वापसी कर मुकाबले को ड्रॉ कराने में सफलता हासिल की।
मैच शुरू होते ही पुर्तगाल ने आक्रामक अंदाज अपनाया और विरोधी टीम पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। इसका फायदा भी उसे जल्दी मिल गया। मुकाबले के सिर्फ छठे मिनट में जोआओ नेविस ने शानदार हेडर लगाकर गेंद को गोलपोस्ट के अंदर पहुंचा दिया। इस गोल के साथ पुर्तगाल ने 1-0 की बढ़त हासिल कर ली और टीम के समर्थकों में उत्साह की लहर दौड़ गई। गोल के बाद भी पुर्तगाल ने गेंद पर नियंत्रण बनाए रखा और लगातार हमले करता रहा। दूसरी ओर डीआर कॉन्गो धीरे-धीरे मैच में वापसी की कोशिश करता दिखाई दिया।
पहले हाफ के दौरान गर्म मौसम को देखते हुए खिलाड़ियों को हाइड्रेशन ब्रेक दिया गया। उस समय तक स्कोर 1-0 था और पुर्तगाल बढ़त बनाए हुए था। कॉन्गो की टीम बराबरी के मौके तलाश रही थी, लेकिन पुर्तगाल की डिफेंस लाइन उसे ज्यादा अवसर नहीं दे रही थी।जब ऐसा लग रहा था कि पुर्तगाल पहले हाफ को बढ़त के साथ खत्म कर देगा, तभी डीआर कॉन्गो ने जोरदार जवाब दिया। पहले हाफ के इंजरी टाइम में योन वीसा ने शानदार हेडर लगाकर गेंद को नेट में पहुंचा दिया। इस गोल ने मुकाबले का पूरा माहौल बदल दिया और स्कोर 1-1 हो गया।
दूसरे हाफ की शुरुआत से ही दोनों टीमों ने जीत के लिए आक्रामक रवैया अपनाया। पुर्तगाल की ओर से कई बार गोल करने की कोशिश की गई, जबकि कॉन्गो ने भी जवाबी हमलों के जरिए खतरा पैदा किया। मैच के दौरान कप्तान क्रिस्टियानो रोनाल्डो पर सभी की नजरें टिकी थीं। प्रशंसक उनसे गोल की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन कॉन्गो की मजबूत डिफेंस और कुछ चूके हुए मौकों की वजह से वह स्कोरशीट में अपना नाम दर्ज नहीं करा सके। डीआर कॉन्गो ने भी कई अच्छे मूव बनाए, लेकिन पुर्तगाल के गोलकीपर और डिफेंडरों ने उन्हें सफल नहीं होने दिया। दोनों टीमों की रक्षा पंक्ति ने दूसरे हाफ में शानदार प्रदर्शन किया।
निर्धारित 90 मिनट और अतिरिक्त समय खत्म होने के बाद भी कोई टीम विजयी गोल नहीं कर सकी। आखिरकार रेफरी की अंतिम सीटी के साथ मुकाबला 1-1 की बराबरी पर समाप्त हुआ।
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