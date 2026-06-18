FIFA: पुर्तगाल और डीआर कॉन्गो के बीच खेला गया मैच ड्रा, 1-1 की बराबरी पर हुआ समाप्त



दूसरे हाफ की शुरुआत से ही दोनों टीमों ने जीत के लिए आक्रामक रवैया अपनाया। पुर्तगाल की ओर से कई बार गोल करने की कोशिश की गई, जबकि कॉन्गो ने भी जवाबी हमलों के जरिए खतरा पैदा किया। मैच के दौरान कप्तान क्रिस्टियानो रोनाल्डो पर सभी की नजरें टिकी थीं। प्रशंसक उनसे गोल की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन कॉन्गो की मजबूत डिफेंस और कुछ चूके हुए मौकों की वजह से वह स्कोरशीट में अपना नाम दर्ज नहीं करा सके। डीआर कॉन्गो ने भी कई अच्छे मूव बनाए, लेकिन पुर्तगाल के गोलकीपर और डिफेंडरों ने उन्हें सफल नहीं होने दिया। दोनों टीमों की रक्षा पंक्ति ने दूसरे हाफ में शानदार प्रदर्शन किया।