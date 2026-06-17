Tri Nation A Series Final Scenario: भारत और श्रीलंका की फाइनल में हो सकती है भिड़ंत, फिर वैभव सूर्यवंशी पर होंगी सभी की नजरें, समझें पूरा गणित

Tri Nation A Series Final Scenario: भारत ने ट्राई नेशन ए वनडे सीरीज के अपने आखिरी लीग मैच में अफगानिस्‍तान के खिलाफ 101 रन से जबरदस्त जीत दर्ज करते हुए फाइनल का टिकट हासिल कर लिया है। यह प्रियांश आर्य, तिलक वर्मा और कुमार कुशाग्र के अर्धशतकों और निशांत सिंधु के चार विकेट हॉल की मदद से से संभव हो सका है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि फाइनल में भारत का सामना श्रीलंका या फिर अफगानिस्‍तान किससे होगा? आइये इसका पूरा गणित समझते हैं।