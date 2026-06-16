Vaibhav Sooryavanshi से पंगा लेना श्रीलंकाई खिलाड़ियों को पड़ा भारी, बोर्ड ने ठोका जुर्माना, रिपोर्ट

रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि वैभव सूर्यवंशी को भी कोई सजा मिली है या नहीं, ये भी साफ नही है। क्‍योंकि भारतीय खिलाड़ी मैच के खत्म होने के बाद हलंबगे के साथ धक्‍का-मुक्‍की करते देखे गए थे, जिसे श्रीलंका ए ने काफी कम रोशनी में जीता था। इंडिया ए टीम मैनेजमेंट और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) को भेजे गए टेक्स्ट मैसेज का खबर छपने तक कोई जवाब नहीं मिला था। पता चला है कि इस तरह की कोई फॉर्मल सुनवाई नहीं हुई है और जयप्रगाश ने मैदानी अंपायरों की रिपोर्ट के आधार पर सुनाई है।