Rajya Sabha Election 2026: झारखंड में सियासी घमासान, NDA उम्मीदवार की जीत के लिए 4 वोटों की जद्दोजहद, तेज हुई ‘होटल पॉलिटिक्स’



राज्यसभा चुनाव में एक उम्मीदवार की जीत के लिए झारखंड में 28 प्रथम वरीयता मतों की जरूरत है। विधानसभा में मौजूदा संख्या बल के आधार पर इंडिया ब्लॉक के दोनों उम्मीदवार बेजनाथ राम और प्रणव झा जीतने की स्थिति में दिखाई देते हैं। गठबंधन के पास अपने दोनों उम्मीदवारों के लिए पर्याप्त वोट हैं। असल दिलचस्पी भाजपा समर्थित उम्मीदवार परिमल नाथवानी को लेकर है। भाजपा के पास अपने 24 विधायक हैं। ऐसे में नाथवानी को जीत की दहलीज तक पहुंचाने के लिए कम से कम चार अतिरिक्त प्रथम वरीयता मतों की जरूरत होगी। यही वह आंकड़ा है, जिसने चुनाव को साधारण औपचारिकता से निकालकर राजनीतिक प्रबंधन की लड़ाई में बदल दिया है।