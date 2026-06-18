Amin Sama: कांगो में फंसे भुज के प्रोफेसर डॉ. अमीन समा की वापसी का रास्ता साफ, 18 जून को लौटेंगे भारत

Dr. Amin Sama Coming India: गुजरात सरकार और भारतीय राजनयिक मिशनों के संयुक्त और लगातार प्रयासों से कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य (डीआरसी) में फंसे भुज के सहायक प्रोफेसर डॉ. अमीन समा की सुरक्षित स्वदेश वापसी का रास्ता आखिरकार साफ हो गया है। सरकार की ओर से मिली जानकारी के अनुसार, उन्हें भारत लौटने के लिए जरूरी सभी कानूनी मंजूरियां मिल चुकी हैं और अब वे 18 जून को अपने देश वापस पहुंचेंगे। डॉ. अमीन समा 15 मई को रवांडा की यात्रा पर गए थे। वहां पहुंचने के बाद वे एक मित्र से मिलने के लिए कानूनी प्रक्रिया पूरी करते हुए कांगो के गोमा शहर गए थे। लेकिन इसी दौरान स्थिति अचानक बदल गई। इबोला संक्रमण को लेकर बनी आशंकाओं के कारण रवांडा सरकार ने कांगो से लगी अपनी सीमा को बंद कर दिया। इस फैसले के बाद उनकी वापसी का रास्ता पूरी तरह रुक गया।