Monsson In India: देश के कई हिस्सों में कमजोर पड़ा मानसून, अल नीनो को लेकर सरकार अलर्ट

Monsson In India 2026: देश के कई हिस्सों में मानसून की रफ्तार धीमी पड़ती दिख रही है। भारतीय मौसम विभाग (आइएमडी) के नाउकास्ट के अनुसार, बुधवार को देश के बड़े हिस्से में कोई मौसम चेतावनी जारी नहीं की गई और अधिकांश क्षेत्र ग्रीन जोन में रहे, जिससे तत्काल बारिश की संभावना कम नजर आई। वहीं विभिन्न उपग्रहों से प्राप्त आंकड़ों ने असमान वर्षा और संभावित अल नीनो प्रभाव को लेकर चिंता बढ़ा दी है। यूरोपीय मौसम उपग्रह मेटियोसैट के चित्रों में उत्तरी बंगाल की खाड़ी के ऊपर घने बादल दिखाई दे रहे हैं, जिससे ओडिशा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार और पूर्वोत्तर भारत में सामान्य मानसूनी गतिविधि बनी हुई है। हालांकि अरब सागर शाखा में रुकावट के संकेत मिले हैं, जिसके कारण पश्चिमी भारत में लगातार बारिश के बजाय रुक-रुक कर वर्षा हो रही है।