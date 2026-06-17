TMC Crisis: ममता बनर्जी की सिक्योरिटी हटने पर टीएमसी सांसद ने बंगाल सीएम शुभेन्दु अधिकारी पर उठाये सवाल, वीडियो किया जारी

इस विवाद से कुछ समय पहले ममता बनर्जीने राज्य में हॉकरों के मुद्दे को लेकर बीजेपी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी किया था। तृणमूल कांग्रेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी देते हुए बताया था कि ममता बनर्जी ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर एक शांतिपूर्ण मार्च का नेतृत्व किया। यह प्रदर्शन कथित तौर पर हॉकरों को जबरन और अनुचित तरीके से हटाने की कार्रवाई के विरोध में आयोजित किया गया था। पार्टी ने अपने मैसेज में कहा था कि आम लोगों के हित, सम्मान और रोजगार की सुरक्षा उसके लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है। टीएमसी का दावा है कि हॉकरों के अधिकारों की रक्षा के लिए वह लगातार आवाज उठाती रहेगी और इस मुद्दे पर संघर्ष जारी रहेगा।