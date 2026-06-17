हाईटेक होगी पश्चिम बंगाल पुलिस, शुभेन्दु अधिकारी का ऐलान, पिछली सरकार पर लगाया गंभीर आरोप

पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेन्दु अधिकारी (सोर्स: ANI)
West Bengal Police Training Updates: पश्चिम बंगाल पुलिस अब नए मोड में नजर आएगी। मुख्यमंत्री शुभेन्दु अधिकारी ने ऐलान किया कि राज्य सरकार ने राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय (RRU) के साथ महत्वपूर्ण MoU को मंजूरी दे दी है, जिससे पुलिसकर्मियों को साइबर क्राइम, डिजिटल फोरेंसिक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डार्क वेब मॉनिटरिंग और आतंकवाद-रोधी अभियानों जैसे अत्याधुनिक विषयों में प्रशिक्षण मिलेगा।
इस दौरान उन्होंने पिछली सरकार पर भी निशाना साधते हुए दावा किया कि नवंबर 2025 में मिला यह प्रस्ताव वर्षों तक लंबित पड़ा रहा और कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया। अब मौजूदा सरकार ने इसे प्राथमिकता देते हुए आगे बढ़ाया है। ऐसे में अब ड्रोन पुलिसिंग, बॉर्डर इंटेलिजेंस, मानव तस्करी रोकथाम और वैज्ञानिक जांच जैसे क्षेत्रों में विशेष प्रशिक्षण के जरिए पश्चिम बंगाल पुलिस को अधिक सक्षम, आधुनिक और भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार बनाने की दिशा में यह बड़ा कदम माना जा रहा है।
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