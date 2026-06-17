हाईटेक होगी पश्चिम बंगाल पुलिस, शुभेन्दु अधिकारी का ऐलान, पिछली सरकार पर लगाया गंभीर आरोप

इस दौरान उन्होंने पिछली सरकार पर भी निशाना साधते हुए दावा किया कि नवंबर 2025 में मिला यह प्रस्ताव वर्षों तक लंबित पड़ा रहा और कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया। अब मौजूदा सरकार ने इसे प्राथमिकता देते हुए आगे बढ़ाया है। ऐसे में अब ड्रोन पुलिसिंग, बॉर्डर इंटेलिजेंस, मानव तस्करी रोकथाम और वैज्ञानिक जांच जैसे क्षेत्रों में विशेष प्रशिक्षण के जरिए पश्चिम बंगाल पुलिस को अधिक सक्षम, आधुनिक और भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार बनाने की दिशा में यह बड़ा कदम माना जा रहा है।