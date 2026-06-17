भारतीय किसानों, स्टार्टअप्स और MSMEs के लिए खुलेंगे नए दरवाजे; भारत-यूके समझौते पर बोले PM मोदी

India UK Comprehensive Economic and Trade Agreement: भारत और ब्रिटेन (UK) के बीच व्यापारिक और आर्थिक संबंधों के इतिहास में एक नया स्वर्णिम अध्याय जुड़ने जा रहा है। दोनों देशों ने आधिकारिक तौर पर सहमति व्यक्त की है कि बहुप्रतीक्षित भारत-यूके मुक्त व्यापार समझौता (Free Trade Agreement - FTA) आगामी 15 जुलाई 2026 से लागू हो जाएगा। भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त (High Commissioner) लिंडी कैमरन ने सोशल मीडिया पर इस महत्वपूर्ण फैसले की पुष्टि की। इसके तुरंत बाद, फ्रांस के एवियन में G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा ले रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे दोनों देशों के रिश्तों के लिए एक 'ऐतिहासिक मील का पत्थर' करार दिया।