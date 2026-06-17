‘मैंने भारत के लिए कब मुश्किलें खड़ी कीं?’ सवाल पूछने वाले पत्रकार को डोनाल्ड ट्रंप का दो-टूक जवाब

Donald Trump on India: फ्रांस के एवियन में आयोजित जी7 शिखर सम्मेलन के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से भारत को लेकर एक दिलचस्प सवाल पूछा गया। पत्रकार ने कहा कि उनके कुछ हालिया फैसलों ने भारत में चिंता पैदा की है और पूछा कि वह भारत के लोगों को क्या आश्वासन देना चाहेंगे। इस सवाल पर ट्रंप ने तुरंत जवाब देते हुए कहा कि उन्हें नहीं पता कि उन्होंने भारत के लिए कब कोई परेशानी खड़ी की है।