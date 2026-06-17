‘भारत पर हमला हुआ तो अमेरिका साथ खड़ा रहेगा’, पीएम मोदी के साथ बैठक के बाद बोले डोनाल्ड ट्रंप

Donald Trump Narendra Modi G7 Meeting: Donald Trump Narendra Modi G7 Meeting: फ्रांस के एवियन में आयोजित जी7 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात हुई। दोनों नेताओं के बीच हुई द्विपक्षीय बैठक में भारत-अमेरिका संबंधों, क्षेत्रीय सुरक्षा और पश्चिम एशिया की स्थिति समेत कई मुद्दों पर बातचीत हुई। बैठक के बाद ट्रंप ने भारत को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा कि अगर भारत पर हमला होता है तो अमेरिका उसकी मदद के लिए मौजूद रहेगा। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने होर्मुज जलडमरूमध्य, समुद्री व्यापार और भारतीय नाविकों की सुरक्षा का मुद्दा उठाया।