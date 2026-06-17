क्यों बेंजामिन नेतन्याहू से नाराज हैं डोनाल्ड ट्रंप? इजराइल के ही अधिकरी ने लीक कर दी बात, 2 खास वजह सामने आई

Donald Trump, Benjamin Netanyahu: एक समय डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू को दुनिया की राजनीति में सबसे करीबी सहयोगियों में गिना जाता था। ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में अमेरिका का दूतावास तेल अवीव से यरुशलम स्थानांतरित किया था और कई मौकों पर इजरायल का खुलकर समर्थन किया था। वहीं नेतन्याहू ने भी ट्रंप को 'व्हाइट हाउस में इजरायल का सबसे बड़ा दोस्त' बताया था। लेकिन अब दोनों नेताओं के रिश्तों को लेकर नई चर्चा शुरू हो गई है।