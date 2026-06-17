इजराइल पर होने जा रहा हमला? भनक लगते ही अलर्ट हुई बेंजामिन नेतन्याहू की सेना, कुछ इलाकों में सायरन तेज

सेना ने बताया कि दुश्मन विमान की घुसपैठ की आशंका में सायरन बजाए गए हैं। उन्होंने यह भी बताया कि जारित गांव के ऊपर दुश्मनों का विमान घुसपैठ करने की कोशिश कर सकता है, जिसके बाद वह सतर्क हो गए हैं। इजराइली सेना ने बताया कि इस वक्त पूरे इलाके में जांच चल रही है और सुरक्षा बल पूरी तरह अलर्ट मोड पर हैं।