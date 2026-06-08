इजरायल पर ईरान ने कर दिया बड़ा हमला, कहा- पलटवार किया तो मच जाएगी तबाही

ईरानी हमलों के बाद इजरायल के होम फ्रंट कमांड ने पूरे देश में नागरिक सुरक्षा से जुड़े नियम कड़े कर दिए हैं और खुली जगहों पर 200 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगा दी है। उन्होंने बताया कि जिन जगहों पर मानक सुरक्षा व्यवस्था है, वहां घर के अंदर 500 लोगों तक के इकट्ठा होने की इजाजत है, जबकि स्कूल और समुद्र तट बंद कर दिए गए हैं। ये निर्देश तुरंत लागू हो गए हैं। इजरायली सेना ने नागरिकों को शेल्टर और सुरक्षित कमरों के पास रहने का निर्देश भी दिया, क्योंकि और मिसाइल हमले होने का डर है।