ऑपरेशन सिंदूर के अनुभव के बाद L-70 एंटी एयरक्राफ्ट गन में बड़ा तकनीकी बदलाव

L-70 Anti Aircraft Gun Upgrade: आधुनिक युद्ध में तेजी से बढ़ते ड्रोन खतरों को देखते हुए गन कैरिज फैक्ट्री (जीसीएफ) ने 40 एमएम एल-70 एंटी एयरक्राफ्ट गन के उन्नयन की तैयारी शुरू कर दी है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सीमा पर तैनाती के अनुभवों के बाद इस गन की तकनीक में बदलाव की आवश्यकता महसूस की गई। अब इसके कंप्यूटर प्रोग्राम और फायर कंट्रोल सिस्टम को इस तरह विकसित किया जाएगा कि यह दुश्मन के विमान के साथ-साथ छोटे और बड़े ड्रोन तथा अन्य फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को भी सटीकता से ट्रैक कर नष्ट कर सके।