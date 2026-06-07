ईरान पर शिकंजा: हमलों की आर्थिक कीमत वसूलेंगे डोनाल्ड ट्रंप? $24 बिलियन के जब्त फंड पर नजर

US on Iran frozen assets: अमेरिका अब ईरान के जब्त किए गए करीब 24 बिलियन डॉलर के फंड्स का इस्तेमाल पश्चिम एशिया में अपने मित्र देशों को हुए नुकसान की भरपाई में कर सकता है। डोनाल्ड ट्रंप सरकार चाहती है कि क्षेत्र में हमलों की आर्थिक कीमत ईरान चुकाए। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि खाड़ी देशों से यह आकलन किया जाए कि युद्ध में हुए नुकसान को सही करने के लिए उन्हें कितनी रकम की जरूरत पड़ेगी। जब्त ईरानी संपत्तियों में विदेशी बैंकों में जमा ईरानी फंड, तेल टैंकर और अन्य संपत्तियां शामिल हो सकती हैं।