अमेरिका कैसे बना 50 राज्यों का देश, जानें जमीन खरीद और विस्तार की पूरी कहानी

1803- फ्रांस से तब 15 मिलियन डॉलर में लुइसियाना राज्य की 53 करोड़ एकड़ जमीन खरीदी।

1819- स्पेन से ओनिस-एडम्स संधि के तहत फ्लोरिडा राज्य पर नियंत्रण किया।

1845- अमेरिका कांग्रेस ने प्रस्ताव पास कर मेक्सिको से आजाद हुए टेक्सास राज्य को अमरीका में शामिल किया।

1846- ओरेगन राज्य पर संधि करके ब्रिटेन के साथ सीमा तय हुई और अमेरिका को यह इलाका मिला।

1848- अमेरिका ने मेक्सिको के साथ ग्वाालूप हिडाल्गो संधि की। इसके बाद वर्तमान कैलिफोर्निया,नेवादा,यूटा, न्यू मेक्सिको, एरिजोना और कोलोराडो के ज्यादातर क्षेत्र पर नियंत्रण छोड़ा। अमेरिका ने मेक्सिको को 15 मिलियन डॉलर दिए।

1854- मेक्सिको से 10 मिलियन डॉलर में 29,670 वर्ग मील जमीन खरीदी। अभी यह एरिजोना और न्यू मैक्सिको का हिस्सा है।

1867- रूस से 7.2 मिलियन डॉलर में खरीदा, यहां सोने की खोज के बाद 1959 में यह अमेरिका राज्य बना।

1917- डेनमार्क से 25 मिलियन डॉलर में वर्जिन आइलैंड्स को खरीदा।

1959- में हवाई अमेरिका का 50वां राज्य बना। इससे पहले 1893 में यहां अमेरिका समर्थकों ने राजशाही खत्म की थी। इसमें गुआम द्वीप भी शामिल था।

1975- उत्तरी मारियाना द्वीप समूह जापान के नियंत्रण में था जिस पर अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध में हमला था किया था। 1975 में अमेरिका गृह विभाग ने कानून पारित किया। 1986 में यहां के नागरिकों को अमेरिकी नागरिकता प्रदान की।