डोनाल्ड ट्रंप-बेंजामिन नेतन्याहू का तनाव खुलकर सामने आया, 1948 से ही इजराइल को पसंद नहीं करता अमेरिका, ऐसा क्यों?

जबकि बाइडन अमेरिकी राष्ट्रपति के तौर पर 7 अक्टूबर, 2023 के हमलों के बाद इजराइल का दौरा करने वाले दुनिया के पहले नेता थे, उन्होंने इजराइल के लिए 'रेड लाइन' भी तय कीं, जिससे नेतन्याहू बाइडन के प्रशंसक नहीं रहे। तो, दोनों देशों के बीच सालों से तनाव रहा है। लेकिन ट्रंप के कार्यकाल में यह तनाव कभी भी इतने खुले तौर पर सामने नहीं आया।