बेंजामिन नेतन्याहू से नाराज हुए डोनाल्ड ट्रंप, दे दी चेतावनी, बोले- उनके चलते ही ईरान से डील करने में मुश्किल हुई

ट्रंप का यह बयान अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन गया है। कुछ विशेषज्ञ इसे ट्रंप की नई कूटनीति मान रहे हैं, जबकि कई लोग इसे इजराइल पर दबाव बनाने की कोशिश बता रहे हैं। मध्य पूर्व में शांति की उम्मीद अभी भी कमजोर है, लेकिन ट्रंप स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि पुरानी लड़ाइयों को अब नया रूप देना होगा।