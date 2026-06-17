‘US इंडो-पैसिफिक कमांड का नाम बदला तो कांग्रेस ने सरकार पर बोला हमला, पूछा- अब ट्रंप के सामने चुप क्यों?

कांग्रेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि 2018 में अमेरिका ने हिंद महासागर क्षेत्र के बढ़ते महत्व और भारत की भूमिका को ध्यान में रखते हुए अपने कमांड का नाम यूएस पैसिफिक कमांड से बदलकर यूएस इंडो-पैसिफिक कमांड किया था। उस समय मोदी सरकार ने इसे अपनी बड़ी कूटनीतिक उपलब्धि बताया था। कांग्रेस ने सवाल उठाया कि अब जब अमेरिका ने 'इंडो' शब्द हटा दिया है तो सरकार की ओर से कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं आ रही है।