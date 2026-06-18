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रायपुर

इंटरनेशनल Yoga Day पर छत्तीसगढ़ में स्वस्थ आयु के लिए योग का आयोजन 21 जून को

राज्यपाल रमेन डेका के मुख्य आतिथ्य में रायपुर तो सीएम विष्णुदेव साय के मुख्य आतिथ्य में सरगुजा में होंगे विशेष कार्यक्रम, जिला मुख्यालयों में उपमुख्यमंत्री, मंत्री, सांसद एवं विधायक होंगे मुख्य अतिथि

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रायपुर

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Anupam Rajiv Rajvaidya

Jun 18, 2026

International Yoga Day

अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर 21 जून को इस बार 'स्वस्थ आयु के लिए योग' (Yoga for Healthy Ageing) थीम पर सामूहिक योगाभ्यास का कार्यक्रम आयोजित होगा। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अंतरराष्ट्रीय योग दिवस (International Yoga Day) के आयोजन को लेकर जिला मुख्यालयों से लेकर ग्राम पंचायत स्तर तक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।

जिला मुख्यालयों में आयोजित सामूहिक योगाभ्यास (Yogabhyas) के कार्यक्रम में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री द्वय, मंत्री, सांसद एवं विधायक मुख्य अतिथि होंगे। छत्तीसगढ़ सामान्य प्रशासन विभाग (Chhattisgarh GAD) द्वारा जारी आदेश के अनुसार जिला मुख्यालयों में आयोजित होने वाले सामूहिक योगाभ्यास में मुख्य अतिथि नामांकित किया गया है।

राज्यपाल रमेन डेका के मुख्य आतिथ्य में 21 जून को राजधानी रायपुर (Raipur) में इंटरनेशनल योगा डे के मौके पर सामूहिक योगाभ्यास का कार्यक्रम आयोजित होगा। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के मुख्य आतिथ्य में सरगुजा जिले में सुबह 7 बजे सामूहिक योगाभ्यास होगा। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल करेंगे।

केंद्रीय राज्यमंत्री तोखन साहू बिलासपुर में, उप मुख्यमंत्री अरुण साव दुर्ग में, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा कबीरधाम, विधानसभा अध्यक्ष (Speaker of the Assembly) डॉ. रमन सिंह राजनांदगांव में 21 जून 2026 को आयोजित होने वाले अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जिला मुख्यालय में आयोजित होने वाले मुख्य कार्यक्रम के लिए मुख्य अतिथि होंगे।

इसी प्रकार कोरिया जिले में कृषि मंत्री रामविचार नेताम, महासमुंद जिले में खाद्य मंत्री दयालदास बघेल, सुकमा जिले में सहकारिता मंत्री केदार कश्यप, कांकेर जिले में उद्योग मंत्री लखन लाल देवांगन, जांजगीर-चांपा जिले में मंत्री वित्त मंत्री (Finance Minister) ओपी चौधरी, सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले में राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री (Disaster Management Minister) टंकराम वर्मा, बलरामपुर-रामानुजगंज जिले में महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े, जशपुर जिले में पर्यटन मंत्री राजेश अग्रवाल, कोरबा जिले में कौशल विकास मंत्री गुरु खुशवंत साहेब और बालोद जिले में स्कूल शिक्षा मंत्री (Education Minister) गजेन्द्र यादव 21 जून को जिला मुख्यालय में आयोजित होने वाले मुख्य कार्यक्रम के लिए मुख्य अतिथि बनाए गए हैं।

बलौदाबाजार-भाटापारा जिले में लोकसभा (Lok Sabha) सांसद बृजमोहन अग्रवाल, बेमेतरा जिले में सांसद विजय बघेल, मोहला-मानपुर-चौकी जिले में सांसद संतोष पांडेय योग दिवस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे। इसी प्रकार सूरजपुर जिले में सांसद (MP) चिंतामणी महाराज, गरियाबंद जिले में सांसद रूपकुमारी चौधरी, रायगढ़ जिले में सांसद राधेश्याम राठिया, जांजगीर जिले में सांसद कमलेश जांगड़े, नारायणपुर (Narayanpur) जिले में सांसद महेश कश्यप और कोंडागांव जिले में सांसद भोजराज नाग मुख्य अतिथि होंगे।

बीजापुर जिले में विधायक (MLA) लता उसेंडी, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिले में विधायक ललित चंद्राकर, गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही जिले में विधायक प्रणव कुमार मरपच्ची, मुंगेली जिले में विधायक पुन्नूलाल मोहले, धमतरी जिले में विधायक अजय चंद्राकर, मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले में विधायक रेणुका सिंह, बस्तर (Bastar) जिले में विधायक किरण सिंह देव और दंतेवाड़ा जिले में विधायक चौतरामअटामी मुख्य अतिथि बनाए गए हैं। सभी जिलों में अंतर राष्ट्रीय योग दिवस के सामूहिक योग कार्यक्रमों की तैयारियां जिला प्रशासन की देखरेख में अंतिम चरण में हैं।

प्रसंगवश: नई सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था अच्छी पहल, राजधानी की जरूरत

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Published on:

18 Jun 2026 02:36 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / इंटरनेशनल Yoga Day पर छत्तीसगढ़ में स्वस्थ आयु के लिए योग का आयोजन 21 जून को

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