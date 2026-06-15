प्रसंगवश: नई सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था अच्छी पहल, राजधानी की जरूरत

लोगों को शहर के अंदर आवागमन के लिए सुलभ सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था की जरूरत लंबे समय से महसूस हो रही है। इसे देखते हुए राजधानी में माइक्रो बस के रूप में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था का नया प्रयोग किया जा रहा है। यह पायलट प्रोजेक्ट केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के मार्गदर्शन में काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड वॉटर (सीईईडब्ल्यू), छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग और रायपुर नगर निगम के संयुक्त सहयोग से शुरू किया गया है। 17 से 20 सीटों वाली आठ छोटी बसें फिलहाल दो रूटों पर चलाई गई हैं। यह एक अच्छी पहल नजर आ रही है, क्योंकि छोटी बसें होने के कारण घनी आबादी वाले क्षेत्रों में भी ये आ-जा सकेंगी। इससे लोगों को इन क्षेत्रों में आवागमन की सुविधा मिल सकेगी। लोगों को जब सस्ती और सुलभ सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था उपलब्ध हो जाएगी, तो ऐसे मार्गों पर वाहनों का अनावश्यक दबाव कम हो जाएगा। इससे प्रदूषण भी कम होगा और दिनोंदिन महंगे होते जा रहे ईंधन की वजह से अनावश्यक रूप से ढीली हो रही जेब को भी थोड़ी राहत मिल सकेगी।-अनुपम राजीव राजवैद्य anupam.rajiv@in.patrika.com