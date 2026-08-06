हथकरघा को शिक्षा, पर्यटन तथा सरकारी खरीद से जोडऩा जरूरी

वोकल फॉर लोकल को केवल भावनात्मक नारा नहीं

यदि वोकल फॉर लोकल को केवल भावनात्मक नारा नहीं, बल्कि आर्थिक आंदोलन बनाना है तो कुछ बुनियादी सुधार आवश्यक हैं। बुनकरों को सस्ती कार्यशील पूंजी, आधुनिक डिजाइन प्रशिक्षण, डिजिटल विपणन, प्रत्यक्ष ऑनलाइन बिक्री और नकली उत्पादों पर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करनी होगी। विद्यालयों, विश्वविद्यालयों और सरकारी संस्थानों में भारतीय हथकरघा के उपयोग को बढ़ावा देना चाहिए। पर्यटन नीति को भी हथकरघा क्लस्टरों से जोड़ा जाए, ताकि पर्यटक केवल स्मारक ही नहीं, बल्कि जीवंत शिल्प परंपराओं का भी अनुभव करें।

राष्ट्रीय हथकरघा दिवस का वास्तविक अर्थ तभी पूरा होगा जब करघे की आवाज केवल प्रदर्शनी और सरकारी समारोहों तक सीमित न रहे, बल्कि हर भारतीय उपभोक्ता के खरीद निर्णय में सुनाई दे। स्वदेशी का अर्थ केवल भारत में बनी वस्तु खरीदना नहीं, बल्कि उस कारीगर का सम्मान करना भी है जिसकी उंगलियां हमारी सांस्कृतिक पहचान को धागों में पिरोती हैं। भारत यदि विकसित राष्ट्र बनने की आकांक्षा रखता है तो उसे यह समझना होगा कि आर्थिक विकास केवल विशाल कारखानों से नहीं, बल्कि उन लाखों छोटे करघों से भी आता है जिनकी खट-खट में आत्मनिर्भर भारत की सबसे प्रामाणिक धुन सुनाई देती है। वोकल फॉर लोकल की असली सफलता विज्ञापनों से नहीं, बल्कि उस दिन मापी जाएगी जब भारतीय बुनकर का बेटा-बेटी इस पेशे को मजबूरी नहीं, गर्व और समृद्धि का भविष्य मानेंगे।