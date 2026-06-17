गलत तरीके से फ्रीज नहीं होंगे बैंक खाते, साइबर ठगी पर गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा एक्शन

सरकारी साइबर अपराध पोर्टल के अनुसार, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ साइबर अपराध रोकथाम (सीसीपीडब्ल्यूसी) योजना के तहत विकसित रिपोर्टिंग पोर्टल का पिछला संस्करण केवल बाल पोर्नोग्राफी (सीपी) और बलात्कार या सामूहिक बलात्कार (आरजीआर) से संबंधित यौन शोषण सामग्री की शिकायतों तक सीमित था। संशोधित राष्ट्रीय साइबर अपराध पोर्टल (एनसीआरपी) ने सभी प्रकार के साइबर अपराधों को शामिल करते हुए अपने दायरे को बढ़ाया है और नागरिकों के लिए एक व्यापक राष्ट्रीय मंच स्थापित किया है।