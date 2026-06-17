गलत तरीके से फ्रीज नहीं होंगे बैंक खाते, साइबर ठगी पर गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा एक्शन

गृह मंत्री अमित शाह
Amit Shah Cybercrime Helpline 1930 Review: केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने बुधवार को राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन 1930 के कामकाज की समीक्षा की। अमित शाहह ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि रिपोर्टिंग में आसानी बढ़ाने के लिए सिस्टम में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) और बहुभाषी सहायता को शामिल करके इसे नया रूप दिया जाए।
अमित शाह ने एजेंसियों को राज्यों के साथ मिलकर काम करने का निर्देश भी दिया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रत्येक मामला अपने तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचे और बैंक खातों को फ्रीज करने से संबंधित शिकायतों का समाधान किया जा सके।
आपको बता दें कि बीते कुछ सालों में देश भर में साइब क्राइम के मामलों में काफी वृद्धि हुई। हालांकि सरकार इन अपराधों को कम करने में जुटी हुई है।
भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) के तहत संचालित राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (NCRP) को देश भर में साइबर अपराध की घटनाओं के लिए रिपोर्टिंग और प्रतिक्रिया तंत्र को मजबूत करने के लिए 30 अगस्त, 2019 को लॉन्च किया गया था।
सरकारी साइबर अपराध पोर्टल के अनुसार, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ साइबर अपराध रोकथाम (सीसीपीडब्ल्यूसी) योजना के तहत विकसित रिपोर्टिंग पोर्टल का पिछला संस्करण केवल बाल पोर्नोग्राफी (सीपी) और बलात्कार या सामूहिक बलात्कार (आरजीआर) से संबंधित यौन शोषण सामग्री की शिकायतों तक सीमित था। संशोधित राष्ट्रीय साइबर अपराध पोर्टल (एनसीआरपी) ने सभी प्रकार के साइबर अपराधों को शामिल करते हुए अपने दायरे को बढ़ाया है और नागरिकों के लिए एक व्यापक राष्ट्रीय मंच स्थापित किया है।
सरकारी पोर्टल पर यह भी बताया गया है कि फाइनेंसियल फंडामेंटल की प्रोटोटाइप से एक एकीकृत प्रणाली बनाई गई है। इस प्रणाली में कानून प्रवर्तन बोर्ड, बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), वित्तीय मध्यस्थ, भुगतान उपकरण और भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसी) समन्वय से काम करते हैं ताकि तत्काल और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।
इसके अलावा, डिजिटल डिजिटल, क्रेडिट और डेबिट कार्ड, यूपीआई और अन्य भुगतान बाधित के माध्यम से होने वाले वित्तीय साइबर धोखाधड़ी के मामलों की तत्काल समाप्ति के लिए नागरिक वित्तीय साइबर धोखाधड़ी और प्रबंधन प्रणाली स्थापित की गई है। 1930 या नेशनल साइबर क्राइम की रिपोर्ट पोर्टल के माध्यम से दर्ज की जा सकती है।
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