‘जहांगीर से लेकर अभिजीत तक’ TMC नेताओं की पुलिस ने कराई परेड, कोलकाता हाईकोर्ट ने पूछा- क्या यही कानून का राज है?

Bengal TMC Leaders Public Parade Controversy: बंगाल में बीजेपी सरकार बनने के बाद ममता बनर्जी के पार्टी के नेताओं और बाहुबलियों की लगातार गिरफ्तारी हो रही है। पुलिस द्वारा इनकी रस्सियों से बांधकर परेड भी कराई जा रही है। वहीं अब इस मामले पर राजनीतिक और कानूनी विवाद खड़ा हो गया है। इस पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने स्वत; संज्ञान लिया है और राज्य सरकार को तलब किया है। साथ ही पूछा- क्या यहीं कानून का राज है? वहीं टीएमसी ने इसे मानवाधिकारों का खुला उल्लंघन बताया है।