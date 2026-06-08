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टीएमसी नेता जहांगीर खान को बंगाल STF ने किया गिरफ्तार, IPS अजय पाल शर्मा को लेकर दिया था विवादित बयान

पश्चिम बंगाल पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स (STF) ने फरार टीएमसी नेता जहांगीर खान को नेपाल सीमा के पास गिरफ्तार किया। पुलिस को शक है कि वह देश छोड़कर भागने की तैयारी में थे। मामले में आगे की जांच जारी है।

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कोलकाता

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Himadri Joshi

Jun 08, 2026

TMC leader Jahangir Khan

टीएमसी नेता जहांगीर खान (फोटो- एएनआई)

पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हलचल के बीच तृणमूल कांग्रेस (TMC) के नेता जहांगीर खान की गिरफ्तारी ने राज्य की राजनीति को नया मोड़ दे दिया है। पिछले कई दिनों से फरार चल रहे खान को लेकर सुरक्षा एजेंसियां निगरानी कर रही थी। सोमवार को पश्चिम बंगाल पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स (STF) ने नेपाल सीमा के पास अभियान चलाकर जहांगीर खान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को शक है कि वह नेपाल भागने की कोशिश कर रहा था। खान को यूपी के मशहूर आईपीएस (IPS) ऑफिसर अजयपाल शर्मा को लेकर दिए गए विवादित बयान के मामले में गिरफ्तार किया गया है।

नेपाल सीमा पर STF ऑपरेशन

स्पेशल टास्क फोर्स (STF) को पिछले कुछ दिनों से जहांगीर खान की लोकेशन को लेकर लगातार इनपुट मिल रहे थे। सोमवार तड़के मिली सूचना के बाद STF की टीम ने सीमा क्षेत्र में घेराबंदी की और अभियान शुरू किया। अधिकारियों के अनुसार खान को बिना किसी बड़े विरोध के हिरासत में ले लिया गया। गिरफ्तारी के बाद उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले जाकर पूछताछ शुरू कर दी गई है।

विवादित बयान में खुद को बताया था पुष्पा

जहांगीर खान को हाल ही में हुए पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस (TMC) ने फलता विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया था। चुनाव के दौरान उनका नाम लगातार चर्चा में रहा था। उन्होंने चुनावी रैलियों के दौरान IPS अजयपाल को लेकर भी कई बयान दिए। दोनों के बीच की तनातनी काफी चर्चा में रही। ऐसे ही एक रैली के दौरान खान ने IPS शर्मा को चुनौती देते हुए कहा था कि वो सिंघम हैं तो मैं भी पुष्पा हूं, झुकूंगा नहीं। इसी मामले को लेकर खान के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। इसके अलावा भी खान के खिलाफ चुनाव के दिन लोगों को मतदान केंद्रों तक पहुंचने से रोकने का आरोप भी लगा था। इस मामले में आगजनी, हमला, धमकी और हत्या के प्रयास जैसी धाराओं में शिकायतें दर्ज हुई थीं। जहांगीर खान के खिलाफ फाल्टा पुलिस स्टेशन में सात एफआईआर दर्ज बताई जा रही हैं।

चुनावों में हार के बाद गायब हो गए थे खान

चुनाव में हार के बाद खान अचानक गायब हो गए थे। इससे पहले कलकत्ता हाई कोर्ट ने उन्हें मिली अंतरिम राहत भी वापस ले ली थी। इसके बाद से ही पुलिस लगातार उनकी तलाशी कर रही थी। कई दिनों तक सर्च ऑपरेशन चलाने के बाद अब पुलिस ने खान को गिरफ्तार कर लिया है। उनकी गिरफ्तारी को बंगाल की राजनीति में बड़ा घटनाक्रम माना जा रहा है। हालांकि तृणमूल कांग्रेस (TMC) की ओर से अभी तक इस मामले में कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है।

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Published on:

08 Jun 2026 11:28 am

Hindi News / National News / टीएमसी नेता जहांगीर खान को बंगाल STF ने किया गिरफ्तार, IPS अजय पाल शर्मा को लेकर दिया था विवादित बयान

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