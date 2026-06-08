टीएमसी नेता जहांगीर खान को बंगाल STF ने किया गिरफ्तार, IPS अजय पाल शर्मा को लेकर दिया था विवादित बयान

जहांगीर खान को हाल ही में हुए पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस (TMC) ने फलता विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया था। चुनाव के दौरान उनका नाम लगातार चर्चा में रहा था। उन्होंने चुनावी रैलियों के दौरान IPS अजयपाल को लेकर भी कई बयान दिए। दोनों के बीच की तनातनी काफी चर्चा में रही। ऐसे ही एक रैली के दौरान खान ने IPS शर्मा को चुनौती देते हुए कहा था कि वो सिंघम हैं तो मैं भी पुष्पा हूं, झुकूंगा नहीं। इसी मामले को लेकर खान के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। इसके अलावा भी खान के खिलाफ चुनाव के दिन लोगों को मतदान केंद्रों तक पहुंचने से रोकने का आरोप भी लगा था। इस मामले में आगजनी, हमला, धमकी और हत्या के प्रयास जैसी धाराओं में शिकायतें दर्ज हुई थीं। जहांगीर खान के खिलाफ फाल्टा पुलिस स्टेशन में सात एफआईआर दर्ज बताई जा रही हैं।