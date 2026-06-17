एक्शन मोड में दिल्ली पुलिस! ISI से जुड़े आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश, 5 अरेस्ट

इस मामले से जुड़े तार केवल दिल्ली तक सीमित नहीं हैं। 9 जून को राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने पाकिस्तान स्थित आतंकी शहजाद भट्टी से जुड़े आतंकी-गैंगस्टर नेटवर्क मामलों में पंजाब और हरियाणा के 18 ठिकानों पर छापेमारी की थी। NIA की टीमों ने दोनों राज्यों के नौ जिलों में तलाशी अभियान चलाकर कई लोगों से पूछताछ की और अहम डिजिटल उपकरण तथा दस्तावेज जब्त किए।