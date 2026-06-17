17 जून 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

एक्शन मोड में दिल्ली पुलिस! ISI से जुड़े आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश, 5 अरेस्ट

Delhi Police Terror Module Busted: दिल्ली पुलिस ने ISI से जुड़े कथित आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है। इसमें पांच संदिग्ध लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है।

2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Saurabh Mall

Jun 17, 2026

Delhi Police Terror Module Busted

दिल्ली पुलिस ने ISI से जुड़े आतंकी मॉड्यूल का किया भंडाफोड़ (सोर्स: ANI)

Delhi Police Operation Counter Terrorism: राजधानी दिल्ली में सुरक्षा एजेंसियों को बड़ी सफलता मिली है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से जुड़े आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश करते हुए पांच और संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। इससे पहले स्पेशल सेल ने 3 और लोगों को अरेस्ट कर चुकी है।

जांच एजेंसियों का दावा है कि यह मॉड्यूल पाकिस्तान में बैठे हैंडलर शहजाद भट्टी के इशारों पर काम कर रहा था और उत्तर भारत में अपनी गतिविधियां बढ़ाने की कोशिश में जुटा था।

‘तहरीक-ए-तालिबान हिंदुस्तान’ संगठन से जुड़े हुए थे आरोपी

दिल्ली पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आरोपी कथित तौर पर ‘तहरीक-ए-तालिबान हिंदुस्तान’ संगठन से जुड़े हुए थे। जांच में सामने आया है कि इन लोगों को दिल्ली और आसपास के इलाकों में पुलिसकर्मियों को निशाना बनाने के निर्देश दिए गए थे। इसके अलावा उन्हें पाकिस्तान स्थित हैंडलरों का महिमामंडन करने वाले पोस्टर लगाने और दिल्ली-एनसीआर में प्रचार करने का काम भी सौंपा गया था।

अधिकारियों का कहना है कि यह नेटवर्क युवाओं को प्रभावित कर संगठन के लिए समर्थन जुटाने की कोशिश कर रहा था। कई राज्यों में फैली जांच के दौरान एजेंसियों ने संदिग्ध गतिविधियों और संपर्कों की गहन पड़ताल की, जिसके बाद यह कार्रवाई संभव हो सकी।

NIA भी कर रही है बड़े नेटवर्क की जांच

इस मामले से जुड़े तार केवल दिल्ली तक सीमित नहीं हैं। 9 जून को राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने पाकिस्तान स्थित आतंकी शहजाद भट्टी से जुड़े आतंकी-गैंगस्टर नेटवर्क मामलों में पंजाब और हरियाणा के 18 ठिकानों पर छापेमारी की थी। NIA की टीमों ने दोनों राज्यों के नौ जिलों में तलाशी अभियान चलाकर कई लोगों से पूछताछ की और अहम डिजिटल उपकरण तथा दस्तावेज जब्त किए।

एजेंसी के अनुसार, जब्त सामग्री में संचार नेटवर्क, वित्तीय लेनदेन और संदिग्ध गतिविधियों से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां मिली हैं। इन सबूतों को फोरेंसिक और तकनीकी जांच के लिए भेजा गया है। जांच एजेंसियों का मानना है कि इससे सीमा पार से संचालित बड़े आतंकी नेटवर्क और उसकी साजिशों का खुलासा हो सकता है।

दिल्ली होटल अग्निकांड में बड़ा खुलासा: नियमों की अनदेखी ने ली 21 जानें, 6 कमरों की अनुमति पर चल रहे थे 25 कमरे, सिर्फ एक एंट्री-एग्जिट पॉइंट

ये भी पढ़ें
WEB AGNIKAND

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Delhi News

पाकिस्तान की खबरें

Published on:

17 Jun 2026 06:43 pm

Hindi News / National News / एक्शन मोड में दिल्ली पुलिस! ISI से जुड़े आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश, 5 अरेस्ट

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

तृणमूल कांग्रेस में बगावत का मामला, ओम बिरला ने अभिषेक बनर्जी को बुलाया, TMC ने कहा- कोई सूचना नहीं मिली

असली TMC, TMC Rebellion, TMC Rebel MPs, Mamata Banerjee, Om Birla, TMC Crisis, Dal Badal Law, Kakoli Ghosh Dastidar, Saayoni Ghosh, TMC Split
राष्ट्रीय

BJP Leader Murder Case: भाजपा नेता की जलाकर हत्या मामले में तीसरी मौत, भाई के बाद अब शिक्षक ने भी तोड़ा दम, फरसे से किया था वार

BJP Leader Murder case
अंबिकापुर

गलत तरीके से फ्रीज नहीं होंगे बैंक खाते, साइबर ठगी पर गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा एक्शन

amit shah meeting
राष्ट्रीय

‘US इंडो-पैसिफिक कमांड का नाम बदला तो कांग्रेस ने सरकार पर बोला हमला, पूछा- अब ट्रंप के सामने चुप क्यों?

US Indo-Pacific Command Renamed
राष्ट्रीय

‘NCPI वास्तव में कोई पार्टी ही नहीं है’, 20 सांसदों के बगावत करने पर बोले TMC सांसद सौगत राय

TMC MP Saugata Roy
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.