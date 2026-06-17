मल्लिकार्जुन खरगे की मुश्किलें बढ़ीं, PM मोदी पर कथित टिप्पणी का मामला विशेषाधिकार समिति को भेजा गया

यह राजनीतिक विवाद तब और बढ़ गया था जब हाल ही में कांग्रेस अध्यक्ष खरगे ने अमेरिकी कार्रवाई में भारतीय नाविकों की मौत के मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला था और आरोप लगाया था कि प्रधानमंत्री ने वैश्विक स्तर पर भारत की संप्रभुता और साख को 'कमतर' किया है। विपक्ष द्वारा लगातार किए जा रहे इन हमलों के विरोध में अब सत्तापक्ष ने खर्गे को संसदीय नियमों के दायरे में घेरने की रणनीति अपनाई है। इस विशेषाधिकार नोटिस के बाद संसद के आगामी सत्र में सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच टकराव और तेज होने के आसार हैं।