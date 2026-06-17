17 जून 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Rajasthan Weather Update : राजस्थान में बदलेगा मौसम ,18 जून से फिर सक्रिय होगा बारिश का दौर

Rajasthan Weather Update : राजस्थान में पिछले 24 घंटे के दौरान मानसून की गतिविधियां अपेक्षाकृत कमजोर रहीं, लेकिन मौसम केन्द्र ने पूर्वी राजस्थान में एक बार फिर बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी की संभावना जताई है।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

kamlesh sharma

Jun 17, 2026

rain in udaipur

Rajasthan Weather Update : उदयपुर- देहली गेट-बापू बाजार क्षेत्र में बारिश के बीच गुजरते वाहन। फोटो पत्रिका

Rajasthan Weather Update : जयपुर। राजस्थान में पिछले 24 घंटे के दौरान मानसून की गतिविधियां अपेक्षाकृत कमजोर रहीं, लेकिन मौसम केन्द्र ने पूर्वी राजस्थान में एक बार फिर बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी की संभावना जताई है। मौसम केन्द्र जयपुर के अनुसार बुधवार को जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, कोटा, अजमेर सहित पूर्वी राजस्थान के कई जिलों में दोपहर बाद मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश हुई। इस दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रतिघंटा की रफ्तार से तेज झोंकेदार हवाएं चली। पिछले 24 घंटे में प्रदेश में दक्षिण और दक्षिण-पश्चिम राजस्थान के कुछ हिस्सों में अच्छी वर्षा दर्ज की गई। चूरू में सर्वाधिक 29.6 मिमीबारिश दर्ज हुई।

आगे कैसा रहेगा मौसम

मौसम केन्द्र के अनुसार 18 जून से एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है। इसके असर से पूर्वी राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में बादल छाए रहेंगे। जयपुर सहित आसपास के जिलों में दोपहर बाद मेघगर्जन, हल्की से मध्यम बारिश, तेज हवाएं और कहीं-कहीं वज्रपात की संभावना है। पश्चिमी राजस्थान में भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं।

जयपुर में तापमान सामान्य से नीचे

मौसम विभाग के अनुसार जयपुर का अधिकतम तापमान 37.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 2.1 डिग्री सेल्सियस कम रहा। वहीं न्यूनतम तापमान 26.7 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 1.4 डिग्री कम है। बादल छाए रहने और बीच-बीच में हवाएं चलने से लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिली, हालांकि उमस बनी रही।

दिन का पारा 10 डिग्री बढ़ा, रात का 6 डिग्री कम

प्रदेश के अधिकांश शहरों में दिन के तापमान में बढ़ोतरी और रात के पारे में गिरावट हुई है। पिलानी में दिन का अधिकतम तापमान बीते 24 घंटे में 10 डिग्री तक बढ़ गया। वहीं, चूरू और पिलानी में रात का न्यूनतम तापमान 6 डिग्री तक गिर गया। राज्य में अधिकतम तापमान 35 से 39 डिग्री सेल्सियस के बीच बना रहा। सबसे अधिक तापमान धौलपुर और दौसा में 39.3 डिग्री दर्ज किया गया।

प्री-मानसून की पहली बारिश

उदयपुर में बुधवार शाम हुई प्री-मानसून की पहली बारिश से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली और मौसम सुहावना हो गया। देहली गेट- बापू बाजार क्षेत्र में बारिश के बीच गुजरते वाहन। बारिश के बाद शहर में ठंडी हवाएं चलीं, जिससे लोगों ने राहत महसूस की।

बारिश से खेतों की बुवाई ने पकड़ी रफ्तार

चूरू में मानसून से पहले की बारिश ने तृतीया तक एकबारगी मरुधरा को तरबतर कर दिया। कहीं पर अच्छी को कहीं कहीं बारिश हल्की भी रही लेकिन कुल मिलाकर जेठ में खेतों में खरीफ फसल की शुरू होने वाली बुवाई ने अब जोर पकड़ लिया है।

Rajasthan Monsoon: राजस्थान में मानसून आने से पहले ही 65 प्रतिशत अधिक बारिश, जानिए कब दस्तक दे रहा मानूसन

ये भी पढ़ें
Rajasthan rain

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

17 Jun 2026 09:19 pm

Published on:

17 Jun 2026 09:18 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan Weather Update : राजस्थान में बदलेगा मौसम ,18 जून से फिर सक्रिय होगा बारिश का दौर

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan Monsoon 2026: राजस्थान में मानसून की एंट्र्री को लेकर बड़ा अपडेट, जानिए कहां अटका हुआ है

Rajasthan Rain
जयपुर

जयपुर पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट का आरोपी कयूम खान कोर्ट में पेश, बोला- मकान किराए पर दिया था, 8 लोगों की मौत का अफसोस

Jaipur Firecracker Factory Blast Qayoom Khan
जयपुर

Jaipur: घर के बाहर नल पर पानी पीने गया था मासूम, सांप के डसने से मौत; अपने माता-पिता की इकलौती संतान था अक्षत

snake bite death
जयपुर

राजस्थान के 8 लाख कर्मचारियों को तबादलों पर सरकार के फैसले का इंतजार, CM भजनलाल के संकेत से बढ़ीं उम्मीदें

Bhajanlal Sharma
जयपुर

PM Kisan Yojana: राजस्थान के 66 लाख से अधिक किसानों के लिए खुशखबरी, 20 जून को बैंक खातों में आएगी 23वीं किस्त

PM Kisan Yojana 23rd Installment
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.